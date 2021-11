Strahotni hlad

V nadaljevanju preberite:

Evropa se je – prek beguncev in migrantov – odrekla konceptu univerzalnih človekovih pravic in s tem izgubila kakršno koli pravico do določanja tempa. Tistim, ki se jim je njihovo kratenje metalo pod nos, od Moskve do Pekinga, od Ankare do Minska, je odleglo: trpeče ljudi so lahko nemoteno, v popolnem duhu časa, spremenili v orodje svoje zunanje (in tudi notranje) politike.