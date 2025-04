Teresa Ribera: Varuhinja konkurence, ki je sankcionirala digitalna giganta

V nadaljevanju preberite:

Kazen za Apple in Meto ni najvišja kazen, kar jih je zaradi zlorabe položaja na trgu izrekla evropska komisija. Tudi kazni, ki jih izrekajo ameriške institucije, zadolžene za varstvo konkurence, so bistveno višje. Pomenljiv pa je kontekst. Evropska komisija je kazen zaradi akta, sprejetega leta 2022, tehnološkima gigantoma naložila v trenutku, ko med ZDA in EU divja carinska vojna.

Sporočilo Terese Ribera, 55-letne Španke, lahko preberemo med vrsticami: ne glede na Trumpovo carinsko vojno bo Evropska unija izvrševala svojo zakonodajo, ki tehnološkim gigantom omejuje možnosti, da bi novincem oteževali vstop na ta dobičkonosni trg.