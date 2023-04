Trhli temelji zelenega prehoda

V nadaljevanju preberite:

»Obveščamo vas, da je bilo soglasje za priključitev sončne elektrarne na vašem merilnem mestu zavrnjeno.« Takšno sporočilo prejme vsak četrti prebivalec Slovenije, ki želi postaviti sončno elektrarno. Prešibko distribucijsko omrežje – tako kabli kot transformatorske postaje – ne dopuščajo večje solarizacije Slovenije, povečanja energetske samozadostnosti, razogljičenja. Proizvodnja električne energije ter njena distribucija po prenosnih in distribucijskih omrežjih sta za delovanje države kot srčno-žilni sistem za človeka. Če je srce šibko in žile zamašene, se človek hitro upeha, zboli, lahko umre. Tako tudi prešibko elektroenergetsko ožilje omejuje delovanje prebivalcev, podjetij in drugih podsistemov države in daje trhle temelje za tako opevani zeleni prehod.