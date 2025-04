Tuji delavci kot trgovska akcija

V nadaljevanju preberite:

V enem od koroških krajev v neki ulici že nekaj mesecev diši po azijski hrani. Tam namreč prebivajo delavci iz Nepala, ki so jih zaradi pomanjkanja kadra v proizvodnji zaposlili v Sij Metalu Ravne. V tej jeklarski družbi so z njimi zadovoljni, Nepalci pa se menda čudijo, da jim ni treba delati več kot osem ur na dan in vse dni v tednu. Tako se po pripovedovanju domačinov v prostem času s kolesi ali peš veselo preganjajo po okoliških hribih, ki jih na Koroškem ne manjka.

Tujih delavcev, ki so prišli v našo državo s trebuhom za kruhom ali v iskanju boljšega življenja, je že več kot 148.000 oziroma okoli 16 odstotkov aktivnega prebivalstva in njihovo število še narašča. Slovenski delodajalci ob pomanjkanju ustreznih delavcev v zadnjih letih kadrovsko stisko vse pogosteje rešujejo z zaposlovanjem tujega kadra,