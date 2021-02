Ubijte sla!

V nadaljevanju preberite:

Naš najboljši raziskovalni novinar (ni treba, da ga imenujem, saj oznaka najboljši novinar enako kot emšo enolično določa, za koga gre, kar za ime in priimek ne velja zmeraj, pri tem seveda predpostavljam, da poleg njega še mnogi drugi vedo, da je on najboljši) je v enem od mnogoštevilnih tvitov ugotovil, da imata predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel in Ivan Gale nekaj skupnega, in sicer to, da ju nihče ne brani.



Res je. Nihče ne brani Ivana Galeta in Tomaža Vesela. Zato bom jaz poskusil braniti Tomaža Vesela. Ubranil ga seveda ne bom, ker se ga ubraniti najbrž ne da. Mi bo pa morda uspelo spotoma nakazati, da la Cour des comptes ce n'est pas lui (računsko sodišče to ni on).