Ultimat z odhodom iz koalicije je za NSi nesmiseln. Ne bi deloval

V nadaljevanju preberite:

Matej Tonin, ki Novo Slovenijo vodi od začetka leta 2018, po poskusu repozicioniranja stranke na sredino političnega prostora še vztraja, da je NSi sredinska stranka. Tako ni presenetljivo, da pozdravlja pobudo Katedrale svobode s prvim podpisanim Petrom Jambrekom, nekdanjim glavnim ideologom slovenske desnice in notranjim ministrom v vladi Andreja Bajuka, ki so ga dobili predstavniki osmih strank (NSi, SMC, SLS, Naša dežela, Nova SLS, Dobra država, Gospodarsko aktivna stranka, Zeleni Slovenije), o »zavezništvu za slovensko politično sredino«. Tudi pred bližajočimi se volitvami, ki bodo po njegovo redne – osnutek volilnega programa in kandidatno listo bodo potrjevali prihodnjo soboto –, ostaja samozavesten in ambiciozen, tako kot ob zamisli, da bi vodil vlado po latvijskem modelu, kjer predsednika vlade ni dala največja stranka v koaliciji.

Preberite tudi, kaj je Tonin povedal o postavljanju ultimatov in okoljskemu ministru Andreju Vizjaku ter menjavah v energetiki.