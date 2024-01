Umirajoči v Ulici zaprtih pekarn

V nadaljevanju preberite:

Tako kot je v gosti megli vsako mesto videti podobno, se tudi na različnih prizoriščih velikih zločinov obiskovalcu zazdi, da v zraku visi nekaj podobno težkega. Prekaz, Kravica, Srebrenica in Kočevski rog so prizorišča brutalnih umorov na Kosovu, v Bosni in Hercegovini in Sloveniji, ki mi jih je uspelo obiskati. Čeprav so se krvavi dogodki zgodili na različnih krajih, v različnih obdobjih in v bolj ali manj industrijskih razsežnostih, sta jim skupna surovost in sovraštvo, ki sta poganjala norijo uničenja soljudi.

Nekoč, ko se bosta končali klavnici v Ukrajini in Gazi, bo nad tamkajšnjimi prizorišči pokolov zagotovo viselo podobno mučno in težko ozračje. Kjer so v zraku za večno ujeti udušeni kriki in očitajoči pogledi nedolžnih žrtev morilske norosti, tam ni prihodnosti za nikogar. Ni prihodnosti za tiste, ki so klali in ostali živi, ni prihodnosti za preživele svojce zaklanih, in več časa ko mine, bolj se zdi, da so edini zmagovalci tovrstnih norij prav lastniki udušenih krikov in očitajočih pogledov.