Ustavno sodišče in zadeva RTV. O problemu

V sklepu članka Ustavno sodišče in zadeva RTV (Sobotna priloga, 5. avgusta 2023) sem predlagal samorazpustitev sedanje nazorske sestave ustavnega sodišča. Ker problem ni rešljiv, naj sodniki zmorejo osebni pogum in državljansko odgovornost in se razpustijo – saj škodijo državi in demokraciji.