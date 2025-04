Še ena žrtev Jeffreyja Epsteina – umrla mati treh otrok

»Z zlomljenim srcem sporočamo, da je Virginia preminila na njeni kmetiji v Zahodni Avstraliji,« je sporočila družina najbolj razvpite, a tudi najbolj pogumne žrtve pokojnega pedofila in zvodnika Jeffreyja Epsteina Virginie Giuffre. Potem ko je bila vse življenje žrtev spolnih zlorab in zvodništva, je storila samomor. »Bila je luč, ki je dvignila nešteto drugih, kljub vsem težavam, s katerimi se je soočala v življenju, je svetila tako zelo svetlo.«

Tisti, ki so jo poznali, so povedali, da se je za boj proti spolnim zločincem odločila, ko je v naročju držala hčerko Emily, enega od svojih treh otrok. »Na koncu je bila teža zlorab prevelika.« Virginia Giuffre je v minulih dneh in tednih povzročala skrb s sporočili in fotografijami na družbenih omrežjih, ki so jo kazali v zelo slabem stanju. Ko je tega pripisala prometni nesreči, so drugi udeleženci zanikali, da bi bila ta kriva njenih poškodb. Pred smrtjo se je ločevala od moža in po zapisih na družbenih omrežjih je soditi, da ni smela obiskovati svojih otrok. »Mučite me, zlorabljate me, a ne odvzemite mi otrok!« je prosila.

Za nazaj so enako ali pa še bolj boleče fotografije, na katerih se kot mlado dekle smehlja v družbi obsojenega pedofila Jeffreyja Epsteina, njegove »madame« Ghislaine Maxwell in britanskega princa Andrewa. Ta je odločno zanikal obtožbe, da je bil stranka zvodnika bogatih in vplivnih, a mu je kraljeva družina po tožbi Virginie Giuffre odvzela uradne dolžnosti. Epstein je leta 2019 umrl v newyorškem zaporu, Maxwellova še služi svojo dolgoletno zaporno kazen.

Jeffrey Epstein. FOTO: Handout. Reuters

Virginia Giuffre je še kot deklica utrpela spolne zlorabe in fizična obračunavanja in je nekaj časa živela kot brezdomka. Po ponovni združitvi z očetom je dobila delo kot garderoberka v floridskem domovanju sedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. V Mar-a-Lagu sta jo opazila tedanji Trumpov sosed Epstein in Maxwellova, ter jo privabila za svojo maserko.

Masiranje se je kmalu sprevrglo v vse kaj drugega, Giuffrejeva pa je bila ena redkih zlorabljenih deklet, ki si je upala tožiti. Na koncu ji ni pomagalo niti bogastvo, ki si ga je pridobila z izvensodnimi poravnavami z Andrewem in drugimi.

Trump je vedno zatrjeval, da je prav zaradi spornega delovanja v Mar-a-Lagu že veliko pred drugimi prekinil z Epsteinom, zdaj ima priložnost, da to tudi dokaže. Njegova pravosodna ministrica Pam Bondi je že objavila nekaj dosjejev iz preiskave proti Epsteinu in Maxwellovi, potem pa naznanila, da so jih v newyorškem uradu skrivali večji del, ki jih je treba šele pregledati.

To pa je bilo že konec februarja in ameriška javnost se sprašuje, zakaj ne pohitijo z razkrivanjem Epsteinovih strank. Za Virginio Giuffre bo vsako razkrivanje prepozno. Teža preteklosti je bila prevelika, da bi lahko živela normalno življenje.