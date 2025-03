Ukrajinsko ozemlje ni edino v Evropi, ki se bo znašlo na seznamu velikih

V nadaljevanju preberite:

Zaradi osredotočenosti na širitev se je o nujnosti tesnejšega političnega povezovanja evropskih držav na politični ravni več govorilo v znanstveni in strokovni literaturi kot v politiki. In to kljub temu, da se, gledano zgodovinsko, v odnosih med Evropo in ZDA v zadnjih dvajsetih in več letih ni nič bistvenega spremenilo.

Za ponazoritev bi lahko navedli morda najbolj odmevno izjavo obrambnega ministra v Bushevi administraciji Donalda Rumsfelda na začetku leta 2003. Ker takratno ameriško posredovanje v Iraku ni naletelo na odobravanje vseh držav članic EU, jih je ta razdelil na staro Evropo, ki je nasprotovala vojni v Iraku in v katero je uvrstil Nemčijo in Francijo, ter novo Evropo – v večini nekdanje komunistične države, ki so bile dovzetnejše za ameriške načrte z Irakom. O EU kot upoštevanja vrednem akterju ni bilo govora.