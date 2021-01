Veš, bralec, svoj dolg?

Seveda pri nas ni hujšega kot ostati večni talent, ki se ga le tu in tam spomni kakšen postarani navijač med brskanjem po spominu izpred več desetletij. In ob tem ne občuti tistega zanosa, s katerim je nekoč navijal za svoje talente.

FOTO: Kieferpix Getty Images

Žalost pride pogosto sama, nenapovedana in včasih ostane dlje, kot si morda želimo, drugič spet nas samo oplazi, kot opomin, spoznanje morda, da je tudi v minljivosti lahko nekaj veselega pričakovanja, podobnega milosti.

Januar bi moral dobiti konstitutivno pravico do pridevnika žalosten. Besedni zvezi veseli december bi tako vedno sledil žalostni januar. Kar seveda ne bi pomenilo, da bi morali vsi, ki so bili decembra veseli, ker se je tako zdelo prav, januarja na lepem postati žalostni, otožni ali celo melanholični, tako kot se dogaja avtorju tega zapisa ali pa tebi, ki si svojo zadnjo kolumno na straneh tega časopisa objavil na včerajšnji dan pred štirimi leti. In potem utihnil, za vedno.Žalost ima neskončno veliko odtenkov, pritokov in odtokov, zato je tako vseobsežna in mamljiva. Sprašujem se, kateri odtenek je bil pri tebi tisti, ki je prenesel težo na njeno stran, dokončno, nezadržno. Morda se skriva v tem stavku, iztrganem iz tvoje kolumne Solze v Evropi, ki pravi: »Solze nastopijo takrat, ko si nas čustva popolnoma podredijo.« Nedvomno drži. Kdor dovoli, da čustva zares privrejo na plano, razume in se ob njem ustavi. Drugi berejo naprej, kot vse ostalo. Zate je bilo vse skupaj bolj usodno, že od začetka, a dovoli mi, da o tej usodnosti spregovorim kdaj drugič.Pisanje je iskanje in branje je iskanje pisanja, ne nujno v tem vrstnem redu. Seveda si to vedel in iskal do zadnjega teksta, dokler … dokler pike niso postale solze in ni bilo več vejice, ki bi jih zamejila, ustavila, obrisala in spravila v red. Zato besede v tem tekstu tečejo kot solze po licih. In ti ga bereš, da bi jih ustavil.Žalost pride pogosto sama, nenapovedana in včasih ostane dlje, kot si morda želimo, drugič spet nas samo oplazi, kot opomin, spoznanje morda, da je tudi v minljivosti lahko nekaj veselega pričakovanja, podobnega milosti. Ti si vse to vedel, pa ti vseeno ni vedno pomagalo. Sploh takrat, ko je udaril januar, z vso svojo silovito treznostjo presoje, za katero ljudje ne najdemo zdravila, tistega pravega, decembrskega zdravila, ki se je popilo preveč naglo in brez rezerve. Ko so prazne steklenice res samo še steklenice.Razlogov za žalost je v teh dneh preveč in zato se zdi tako siv in bled, tu, v mestu, zaprtem v svoje solze, ki tako težko preidejo v sneg. In zato mu spet ni videti konca. Tako kot ni videti, da bo februarja kaj drugače. Toda ali ni bil tudi tisti januar, leta 2016, na las podoben temu? In še mnogi drugi pred njim. Razlika je le v odtenkih in dogodkih. Pa seveda v apatiji, ki nas ne sme zajeti. Vsaj ne do obisti. Dokler so solze, je še dobro, da le ni apatije. Tako približno si zaključil pisanje na tej zadnji strani. Morda pa je šlo za pismo, poslovilno pismo. Tega nam nisi zaupal.April je najbolj krut mesec, vzreja španski bezeg iz mrtve prsti, meša spomin in hrepenenje, je svojo pesnitev Pusta dežela začel, ki je umrl ravno 4. januarja pred šestinpetdesetimi leti. Kakšen mesec je potem ta januar, če je april najbolj krut. In kako do tja … Ljudje so bili od nekdaj neizprosni, do sebe in drugih. Vsaj tu, med temi stolpnicami, je bilo tako … Tebi se je zdelo, da je častno oditi januarja, meni se je zdelo, da je še bolj častno zdržati in počakati, da mine. Tam, kjer je bila ljubezen, je bilo od nekdaj tudi sovraštvo in le januar je znal razumeti to dvojnost, dvojino, ki se nikoli ne razhaja.Včasih pokličem prijatelja in ga vprašam, kako mu gre. Samo še zdaj zdrži in kmalu ti ne bo več treba zdržati, ga bodrim, ko mi razloži stanje stvari. Ne vem, ali povsem razume, kaj mu želim povedati. A se smeji. Kar je dober znak. Ima smisel za samoironijo, natanko tisto, ki je tukaj tako primanjkuje. Ljudje so preprosto preveč občutljivi, ko pride vrsta na njih. Preprosto niso pripravljeni na svoj dolg, ki ga je treba plačati. Dokler so na tapeti drugi, jim gre bolje od ust.je bil dober rokometaš. Tisti, ki so igrali z njim ali proti njemu, znajo povedati, da ni okleval, ko je bilo treba streljati na gol. Tudi če je pred tem zadel deset stativ in prečk, ni odnehal. Prej ali slej bom zadel, si je mislil – ali pa sploh ni mislil, kar je bilo še bolje. Samo streljal je, tako kot streljajo tisti, ki vedo, da bodo prej ali slej zadeli.V mladinski konkurenci je blestel, toda kmalu je prišla kriza. Začeli so ga prehitevati tudi tisti, od katerih je bil prej boljši ali vsaj enakopraven. Slednje se je očitno poznalo na njegovi psihi, kar je najbrž pomenilo, da je, preden je sprožil, razmišljal. Rezultat je bila seveda suša. Nekaj tekem ni mogel zadeti, zato je ostajala njegova statistika prazna, kot se temu pravi v športnem žargonu; namesto številk se je za njegovim imenom vse pogosteje takoj izpisala vejica, ki ga je edina delila od ostalih. Praznik 3, Peternel 6, Vuga, Čotar 4, Maček 5 … In tako iz tedna v teden; kadar ni bilo gola, je ostala za njim in njegovo igro le vejica.Poleg navijačev, ki so potrpežljivo čakali, kdaj se bo mašina spet zagnala, je bilo seveda tudi nekaj tistih, ki Vugi niso bili najbolj naklonjeni in so mu iz samo njim znanih razlogov privoščili to sušo, zato si je eden od njih zanj omislili povsem nov vzdevek: Vuga vejca. Domnevamo lahko, da je bil to nekdo, ki sam ni znal postavljati vejic, ker to v našem jeziku nikakor ni lahko, a mu je ta ena vsekakor uspela. Vzdevek se ga je hitro prijel in tako so ga začeli klicati tudi tisti, ki jih rokomet niti ni zanimal preveč in so le tu in tam preleteli časopis, s poudarkom na športnih straneh in črni kroniki.Tudi takšnih bralcev je bilo takrat veliko, tako kot je bilo veliko trafik, v katerih se je kupovalo predvsem časopis in zajetno število domačih in tujih revij. Pri vsem skupaj je šlo za obred, ki je bil vsaj tako pomemben kot samo branje. Veš, bralec, svoj dolg, bi tiste dni prav lahko pisalo na vsaki trafiki v mestu, a za to ni bilo potrebe, saj nismo potrebovali dodatnih stimulansov, da smo domala vsak dan kupili vsaj enega od najljubših časopisov ali stripov, v katerih je bilo veliko takšnega humorja, kot si ga je na račun mladega rokometaša privoščil nekdo od njegovih sosedov, sošolcev, znancev, soigralcev ali celo prijateljev.Kakorkoli že: začeli so ga klicati Vuga vejca. Čeprav je kmalu prebrodil krizo in so se tudi ob njegovem priimku spet znašle številke, se vzdevka še dolgo ni otresel. Tisti, ki mu ga je obesil, je bil seveda anonimnež, ki je imel čuden smisel za humor in svojstven talent. Ta se je nekje škodoželjno hihital in naslajal in se morda še danes, ko nastopi januar in zbudi staro zlo, ki želi postati dobro, pa mu nikakor ne uspe. Takšnih večnih talentov in skritih poetov je bilo na Kodeljevem, kjer je bil doma Slovan, za katerega je igral Vuga, veliko in prav lahko se je bilo skriti med njimi. Zato ne bo nikdar jasno, od kod je prišel ta trenutek navdiha, ki je zakrivil eno od ljubljanskih urbanih legend.Jasno je bilo le to, da je bilo Vugi vse skupaj še najmanj smešno, tako kot ne bi bilo prav nič smešno našemu košarkarju, če bi bral vse komentarje na račun svoje telesne pripravljenosti in slabše igre v primerjavi s tisto, ki jo je kazal ob koncu minule sezone NBA. Toliko zbadljivk in bolj ali manj neposrečenih šal na njegov račun, kot so si jih ob prehodu v novo leto domislili košarkarski navdušenci v Sloveniji, si lani ne bi mogli niti predstavljati. Luka uživa status enega največjih upov v zgodovini NBA, a se mu še vedno lahko zgodi, da to tudi ostane: še zdaleč ne bi bil prvi in tudi zadnji ne, ki ne bi upravičil takšnega slovesa. Veliko jih je bilo, ki so obetali, a se jim na koncu ni izšlo.Seveda pri nas ni hujšega kot ostati večni talent, ki se ga le tu in tam spomni kakšen postarani navijač med brskanjem po spominu izpred več desetletij. In ob tem ne občuti tistega zanosa, s katerim je nekoč navijal za svoje talente. Še sreča, da je Vuga svojo rokometno pot nadaljeval v Švici, kjer je tudi ostal in uresničil sanje mnogih Slovencev, ki so hoteli postati druga Švica. Za povrh je vmes uspešno dokončal študij in se gotovo naučil, kje stojijo vejice. Tudi Luka bo zagotovo našel svojo igro in pokazal, da je rojeni zmagovalec. Morda ne januarja ali februarja, a zagotovo takrat, ko bo najbolj pomembno.Vprašanje pa je, kaj bo z vsemi tistimi brez talenta, ki bodo ostali na svojih položajih in brez usmiljenja streljali po vseh, ki so v določenem trenutku pokazali vsaj malo talenta in ostali večni. Kdo bo gledal in bral vse te kolektivne igralce, ki so varno skriti v množici sebi enakih inventarjev brez duha? In kdaj bodo vsi oni razumeli, kaj je želel povedati pesnik, ko je dejal, da so nenapisane pesmi mnogo zanimivejše od napisanih.