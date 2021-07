Voda ni le spojina dveh atomov vodika in enega atoma kisika

V članku lahko preberete:

Voda ima tudi ekosistemsko funkcijo. Spomladanske in jesenske poplave ne prinašajo zgolj gospodarske škode, pač pa so za ekosistem tudi koristne. Evropska unija se ukvarja z vprašanjem renaturacije rek. Evropska komisija je sprejela ekološko naravnani program: evropskim rekam namreč obljublja vrnitev prostega pretoka v dolžini 25.000 kilometrov do leta 2030.