Vohun iz krčme Bukowski Grill

V portretu tedna lahko preberete:

Evan Gershkovich je zadnje mesece delal za časnik ameriške poslovne skupnosti Wall Street Journal. Kljub mladosti je njegova kilometrina spoštovanja vredna. Med drugim je v zadnjih letih delal za francosko agencijo France Press, New York Times, Moscow Times, Economist, MIT Technology Review, Foreign Policy in Politico Europe. Zadnje čase je v Rusijo prihajal za krajša obdobja, sicer pa je živel v Londonu. Kot novinar je bil akreditiran pri ruskih oblasteh, na svoji spletni strani je objavljal povezave do objavljenih in bolj prestižnih člankov, osnove ruščine se je naučil v ZDA. Ko je pripravljal članek o ruski najemniški vojski Wagner, je gradivo zanj zbiral na začetku letošnjega marca tudi v Jekaterinburgu. Potem je odpotoval v London in se v zadnjih marčevskih dneh vrnil pod Ural. Z obtožbo, da je ameriški vohun, so ga aretirali na Ulici Karla Liebknechta, nekaj metrov od mestnega muzeja.