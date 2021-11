Vohun v hiši ljubezni in terorja

V nadaljevanju preberite:

Priznani srbski filmski in gledališki režiser Goran Marković, ki se je podpisal pod danes kultne filme, je že dolgo tudi dramatik in pisatelj. Njegov roman Beograjski trio je izšel pred tremi leti, postal uspešnica in doživel vrsto ponatisov. Zdaj ga je mogoče brati tudi v slovenščini, v prevodu Urbana Vovka, izšel je pri Mladinski knjigi.

V kolažu dnevniških zapisov, pisem, uradnih poročil, zapisnikov in pričevanj je Marković sestavil pretresljivo zgodbo o času resolucije informbiroja in tektonskih ideoloških spopadov, v katere se je britanski pisatelj Lawrence Durrell hote ali nehote vmešal in zanetil nekaj škandalov, in vse do konca spretno prepletal fikcijo in resnico. V njem nastopajo resnični ljudje, med njimi novinarji in novinarke, umetniki (s spremenjenimi imeni) in šefi najvišjih, predvsem represivnih, državnih organov, med njimi Konstantin Koča Popović, Aleksandar Ranković Leka in Jovan Kapičić Jovo. Ter na kratko tudi pisatelj Borislav Pekić kot zapornik. In čeprav se izkaže, da je kot diplomat Lawrence popolnoma neučinkovit, umetnik v njem ne ostane pasiven. Marković ga prikaže bolj človeškega, kot je nemara v resnici bil, človeka, ki še zna delovati po zakonih svojega notranjega – tako estetskega kot etičnega – barometra.

O avtorju Aleksandrijskega kvarteta je na območju nekdanje Jugoslavije ostalo precej zanimivih zgodb. Ob prihodu v Beograd so mu bile levičarske ideje zelo pri srcu, potem pa je zatrjeval, da je prav v tem mestu, kjer je od blizu spremljal družbenopolitično zdravje države, ki se je vse bolj hermetično zapirala vase, opustil vsakršno upanje zanje. Urbana legenda pravi, da se je Durrell v tistem času znal razvedriti tudi tako, da se je odpeljal v Trst, kjer si je, med ostalim, kupil ogromno kromirano limuzino – srebrno siv blindiran nemški štabni avto znamke Horch z osmimi cilindri in 40 konjskimi močmi, ki je bil nekoč last Göringa! –, jo parkiral pred Belimi dvori in izzival Tita, ali bi jo želel kupiti od njega. Takrat se je namreč za prestiž kupovalo vse, kar se je bleščalo. Nekateri so prodajali limuzine, drugi ideje, Tita pa se je častilo kot pomembno figuro v procesu, ki se mu je reklo stabiliziranje jugoslovanske pozicije v svetovnih tokovih.