Vprašanje valjhunstva

V eseju akademika Tineta Hribarja lahko preberete:

Avtor skozi prizmo zgodovine in umetnosti išče odgovor na vprašanje, kaj se je zgodilo s Prešernovimi verzi »edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo«. Kdaj smo jo imeli in od kdaj naj bi je ne imeli več? Kdaj smo jo uničili, razdrli, tako da jo moramo znova sestaviti, ustvariti na novo? In si sprav(lje)nost na ta način povrniti? Morda smo bili srečni in smo živeli v edinosti (metaforično rečeno: »notranje spravljeni«) pred odločitvijo za selitev v območje današnje Evrope. Recimo, čeprav je to malo verjetno, da smo si bili tedaj povsem enotni. In da smo ob nesreči, ki nas je pognala zdoma, v izbrani smeri videli pot v srečo.