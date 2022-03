Vračanje pogleda

V članku preberite:

Tako velike pregledne razstave del umetnic pri nas še ni bilo. Zakaj si jo je nujno treba ogledati? O razstavi, temah, ki zanimajo umetnice, in o tem, kako je Cukrarna v mestu zaživela, smo se pogovarjali z umetniško vodjo Alenko Gregorič.

Priprava razstave je zahtevala kar nekaj raziskovanja. V pripravljalni proces so kustosinje vključile okoli 150 umetnic. Delo vsake od njih so preučile s pomočjo katalogov, knjig, spletnih arhivov, razstavnih katalogov drugih slovenskih muzejev in galerij, z mnogimi so se tudi srečale, ogledale so si kar nekaj razstav in govorile s prenekaterimi kolegi, ki so strokovnjaki za določena področja ustvarjanja. »Počasi so se začeli oblikovati posamezni programski sklopi. Pri raziskovalnem procesu se je nabralo res veliko materiala, arhivskih papirjev, dokumentov. Nekaj časa smo celo razmišljale, da bi te stvari pokazale na razstavi, a smo misel kasneje opustile, saj gre za klasičen proces kuratorske prakse, ki pa lahko obiskovalcu prinese le vpogled v nepregledno količino materiala, ki se jo težko razbere in z njo nadgradi videno.«