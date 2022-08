Vrnitev dokazano nezakonito razrešenega direktorja NPU

V nadaljevanju preberite:

S prisego prejšnje vlade pod taktirko Janeza Janše in ekspresno razrešitvijo, precedenčno že na prvi seji 13. marca 2020, takratne generalne direktorice policije Tatjane Bobnar je bilo bržkone tudi Darku Muženiču, direktorju Nacionalnega preiskovalnega urada, jasno, da zanj prihaja temačnejše obdobje. Ne le zato, ker ga je za vodenje NPU izbrala Bobnarjeva, saj je bil že prej v zobeh politike. Predvsem SDS.

Darko Muženič je prvo resno službo začel prav v policiji, ves čas službene kariere pa je osredotočen na finance. Preden je prišel na vrh NPU, je bil direktor Urada za preprečevanje pranja denarja. Maja 2020 so ga razrešili. Nezakonito. Sodno bitko je dobil, a je moral, da spet vodi elito kriminalistov, počakati do nastopa sedanje vlade. Zamer do prejšnjega vodstva policije, tako pravi, nima. Je pa ponosen na sodelavce, ki so mu stopili v bran.