Vznemirljivo je v rokah držati uro Ivana Cankarja, edino njegovo lastnino

Precej vznemirljivo je v rokah držati uro Ivana Cankarja, ki je bila edina njegova lastnina, ali se dotakniti pločevinaste škatle, v kateri je Kajuh shranil svoje pesmi, jo zakopal pod češnjo na vrtu in odšel v partizane. Tudi pogled na deški rokopis Marka Breclja in njegove pesmi za znameniti album Cocktail je bil poseben.

Vse te stvari so se mi zgodile v pisarni skrbnika rokopisnega oddelka v Nuku Marijana Ruperta. Kako so se šele razpletale zgodbe in so se prikazovali pesniki in pisatelji, o zapuščini katerih mi je govoril.