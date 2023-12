Vse pomembne reči potrebujejo pravila, tudi družabna omrežja

V članku lahko preberete:

Algoritmi so postali vrhovni cenzorji, ugotavlja. Niti Miloška Venera ni več varna pred cenzorskim posegom na družabnih omrežjih. Algoritmi bi določali, kaj lahko beremo ali vidimo, hkrati pa se korporacije, ki upravljajo svetovni splet, otepajo regulacije, pravi dr. Marko Milosavljević, redni profesor na katedri za novinarstvo ljubljanske FDV.

»Prva težava, ki jo vidim v tem trenutku, je vprašanje splošnega družbenega, lastniškega in političnega zavedanja, kako pomembno je novinarstvo. V teh dneh sem veliko govoril o neustreznem odnosu do novinarstva in ustvarjalcev na splošno na RTV Slovenija zaradi varčevalnih ukrepov – zato naj omenim nekaj drugih. Hkrati imamo namreč še vedno manko ustreznih mehanizmov in sistemov za podporo novinarstvu v državnem sistemu. Tipičen primer je bila zgodba iz minulih treh let v času covida, ko je Slovenija bila verjetno edina ali gotovo ena redkih držav v EU, ki ni v tem obdobju za medije namenila nobene posebne pomoči.«