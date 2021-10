Vsiljevanje bruseljske slovenščine

V nadaljevanju preberite:

Julija 1990, se pravi še v času Jugoslavije, sem na straneh Sobotne priloge Dela objavil besedilo z naslovom Jugoslovanska diplomacija in slovenski jezik. V njem sem opozoril na neustrezen odnos takratnih zveznih organov in še posebej zveznega sekretariata za zunanje zadeve do rabe slovenskega jezika, temelja naše narodne identitete. V prizadevanjih, da se odpravi mačehovski odnos do mojega maternega jezika in da slovenščina pridobi ustrezno mesto v jugoslovanski diplomaciji, pa sem bil boj z mlini na veter.

To pot se podobno znova oglašam, in to zaradi neustreznega odnosa nekih drugih zveznih oblasti do našega jezika. Tokrat je govor o početju birokratov v Evropski uniji.