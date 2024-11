(GOSTUJOČE PERO) Digitalni evro: kakšne bi bile vaše koristi?

Pred petindvajsetimi leti je uvedba evra preoblikovala Evropo. Prvič smo v različnih državah lahko uporabljali enake bankovce in kovance. Kdo bi si mislil, da nas vsebina naših denarnic lahko povezuje?

Od takrat evrski bankovci družinam, trgovcem in popotnikom v Evropi poenostavljajo življenje. Nimamo več dodatnih stroškov in ni nam treba skrbeti, ali bo naš način plačila sprejet. Vendar v digitalni dobi ta enostavnost plačevanja izginja.

Zdaj v Evropi v različnih plačilnih primerih uporabljamo različne kartice, aplikacije in naprave ter pri tem ugotavljamo, da se obljuba o praktičnosti digitalnih plačil pogosto ne uresniči. V evrskem območju smo obtičali v razdrobljenem sistemu, v katerem digitalne plačilne rešitve ne izpolnijo vseh naših potreb. Medtem ko v velikih mestih, kot sta Madrid ali Pariz, s kartico zlahka brezstično plačate obrok ali taksi, na podeželju v Nemčiji ali Avstriji pa pogosto lahko plačujete zgolj z gotovino ali lokalno debetno kartico. Podobno nekatere mobilne aplikacije dobro delujejo za pošiljanje denarja družini ali prijateljem, vendar jih ni mogoče uporabiti pri spletnih nakupih ali lokalnih trgovcih.

Skratka, še vedno nimamo digitalne plačilne rešitve, ki učinkovito deluje povsod v evrskem območju in v vseh plačilnih primerih. Kaj pa, če bi spet lahko plačevali povsod in enostavno kot z gotovino, hkrati pa praktično kot v digitalni dobi? Digitalni evro bi nam spet dal svobodo, da lahko vedno in povsod plačujemo digitalno in brez ovir – tudi pri spletnem nakupovanju.

Takojšnja plačila bi lahko opravljali kadarkoli in kjerkoli v evrskem območju z enotno in brezplačno rešitvijo, ki bi temeljila na najvišjih standardih varnosti in zasebnosti.

Digitalni evro bi šel z roko v roki z gotovino in bi – brezplačno – omogočil univerzalno digitalno plačevanje v celotnem evrskem območju. Sedanja razdrobljenost bi lahko postala stvar preteklosti.

Pri takojšnjih plačilih bi denarnico za digitalni evro zlahka uporabljali prek aplikacije za digitalni evro, bančne aplikacije ali fizične kartice. Predstavljajte si, da greste na poti v službo po kavo in ugotovite, da ste pozabili denarnico ali nimate dovolj gotovine. Ali da vaše kartice mogoče ne bodo sprejeli, ko boste želeli plačati. Z digitalnim evrom bi kavo v vseh teh primerih brez ovir plačali s kartico ali pametnim telefonom, ker bi ga sprejemali vsi evropski trgovci, ki že sprejemajo digitalna plačila. Predstavljajte si ga kot digitalni bankovec. Uporabljali bi ga lahko tudi za plačevanje v vseh državah evrskega območja, zato bi bilo še lažje potovati.

Enako velja tudi za druga vsakodnevna plačila – na primer plačevanje varstva za vaše otroke, pošiljanje denarja hčeri, ki študira v tujini, nakupovanje po spletu – in morebitne nove situacije. Digitalni evro bi vam tako, na primer, lahko omogočal, da plačilo potrdite ob dostavi ali ko/če vlak prispe točno.

Digitalni evro bi odpravil tudi pomisleke o odpornosti in zasebnosti: kadar bi uporabljali funkcionalnost brez povezave, bi lahko plačevali celo brez spletne povezave. Digitalni evro brez povezave bi bil zanesljiva rezervna možnost v kritičnih razmerah, kot je izpad interneta, ali na odročnih krajih z omejeno povezljivostjo, zato bi bila vaša plačila nemotena, naš plačilni sistem pa odpornejši. Poleg tega bi pri uporabi plačilne rešitve brez povezave osebni podatki o transakciji ostali zasebni – znani bi bili samo vam in prejemniku plačila, podobno kot pri plačevanju z gotovino.

Kakšne bi bile torej vaše koristi? Končno odločitev o izdaji digitalnega evra bo Evropska centralna banka sprejela šele, ko bodo evropski zakonodajalci dodelili pravni okvir. Če bo odločitev o izdaji sprejeta, projekt obljublja večjo svobodo in praktičnost. Takojšnja plačila bi lahko opravljali kadarkoli in kjerkoli v evrskem območju z enotno in brezplačno rešitvijo, ki bi temeljila na najvišjih standardih varnosti in zasebnosti.

To je logičen naslednji korak za našo enotno valuto. Čas je, da uvedemo digitalni evro, ki bi dopolnjeval gotovino in poenostavil naše življenje, naš plačilni sektor pa bi bil zaradi tega bolj povezan, konkurenčen, inovativen in odporen.

Mislim – in upam, da se strinjate – da je o tem vredno razmisliti.

