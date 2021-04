Za gospodarsko okrevanje mora biti umik podpornih ukrepov postopen

V intervjuju preberite:



»Letošnjo pomladansko napoved smo pripravljali v začetku marca. Zelo smo se poglobili v epidemiološke razmere in nove različice virusa, pogledali smo tudi, kakšne so bile predpostavke v napovedih evropske komisije in OECD, ki so bile objavljene v februarju in marcu. Pristopili smo s kar precejšnjo mero previdnosti ravno zaradi negotovih epidemioloških razmer.

V začetku marca je še kazalo, da smo na nekem platoju in se zadeve umirjajo, kljub temu pa smo bili previdni in smo za letošnje drugo četrtletje predvideli zelo šibko okrevanje. Zlasti v storitvenih dejavnostih, ki so trenutno zaprte, smo predvideli postopno okrevanje šele v drugi polovici drugega četrtletja. Kar pomeni maja in junija,« pravi ekonomistka in direktorica Umarja Maja Bednaš.



V tem kontekstu »sedanje zaprtje še ne pomeni tveganja za naš scenarij šibkega okrevanja v drugem četrtletju. Ob predpostavki neke večje precepljenosti, ki se zdaj obeta, pa v drugi polovici leta pričakujemo postopno odpiranje v Sloveniji in drugih državah in s tem hitrejše okrevanje gospodarstva.Ob tem pa izvoz blaga in gradbeništvo okrevata že celotno drugo polovico lanskega leta. Ocenjujemo, da so se ta gibanja nadaljevala tudi v prvem četrtletju letos, in tako pričakujemo tudi naprej, v drugem četrtletju.«



Če se bo gospodarska aktivnost prihodnje leto v celoti vrnila na predkrizno raven, bo v izvozu, predelovalnih dejavnostih ta raven dosežena že letos, v gostinstvu in s turizmom povezanih dejavnostih pa bo okrevanje dolgotrajnejše, pravi sogovornica. »Tako da pri njih možno vrnitev na predkrizno raven pričakujemo šele v letih 2023 in 2024. Bo pa to zelo odvisno ne le od razmer v Sloveniji, ampak tudi od možnosti potovanj, kakšne bodo omejitve, zahteve po cepilnih potnih listih, dodatnih testih ob prehodu meje.«