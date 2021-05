Za narodov blagor

V nadaljevanju preberite:

Država se nezadržno približuje tridesetemu rojstnemu dnevu. Kdo pravzaprav hiti: čas ali mi? Toda čeprav je do praznika še nekaj tednov, je paradoks tokratnega jubileja očiten pravzaprav že dolgo. Slovenija je bila namreč v osemdesetih letih otok svobode v takratni socialistični sivini. Veljala je za nekakšno avantgardo Jugoslavije in vse njene vzhodne soseščine. V očeh mnogih je bila v bistvu že kar Zahod. Z Elanom, Iskro, Gorenjem, Laibachom, Pankrti. S svojo kulturo, z razvitim gospodarstvom in vse večjo demokratičnostjo. Toda po treh desetletjih samostojnosti se na sončni strani Alp dogajajo povsem nasprotni procesi.