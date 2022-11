Zablode evropske energetske politike

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini in obojestranske ekonomske sankcije, ki so sledile, vključno s prekinitvijo dobav zemeljskega plina iz Rusije, so razgalile šibkosti Evrope v oskrbi z energijo. Te niso le posledica vojne, zanje je odgovorna predvsem Evropska unija sama, saj že vrsto let vodi zgrešeno energetsko politiko. Vojna je te napake izpostavila in še povečala njihove negativne posledice. Katere so te napake?

V zadnjih petdesetih letih se EU strateškega pomena energije ni zavedala. Naivno je energijo obravnavala kot običajno blago, prosto dostopno na svetovnem trgu, njeno dobavljivost pa naj bi urejale običajne tržne zakonitosti na globaliziranem svetovnem trgu. Vendar v realnosti ni tako. Energija se lahko celo spremeni v orožje, čemur smo priča v zadnjem času.