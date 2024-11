(KOLUMNA) Začelo bo iti zares

V nadaljevanju preberite:

Javnomnenjske ankete so po propadu referenduma o Jeku 2 pokazale velik padec zaupanja ljudi v delo vlade. Njena podpora je padla na le 26 odstotkov. Podpora stranki Gibanje Svoboda je (po Mediani) padla za tri in pol odstotne točke, največji opozicijski SDS pa za dobri dve. Zmagovalka morebitnih volitev bi bila še naprej SDS (22,2 odstotka), Svoboda bi odnesla skoraj polovico manj (11,7 odstotka). Do volitev se seveda lahko še veliko spremeni, toda ne brez prepričljivega obrata.