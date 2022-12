Zadnji postapokaliptični prizor bo kot tisti z začetka človeštva

V nadaljevanju preberite:

Besedilo Nenadoma, reka srbskega dramatika Dimitrija Kokanova je nastalo za uprizoritev, ki se ukvarja s sodobno interpretacijo idej iz Orwellovega dela 1984. Predstava se presprašuje o totalitarizmih našega časa – od državnih totalitarizmov, ki se oklepajo klasičnih prijemov propagande in zastraševanja prebivalstva, do sodobnejših, ki nam trenutno vladajo. Distopično igro je v SNG Nova Gorica v koprodukciji z Mestnim gledališčem Ptuj režiral večkrat nagrajeni srbski režiser, v preteklosti vodja več gledališč in univerzitetni profesor Kokan Mladenović.

»Prepričan sem, da se je v svetu, v kakršnem živimo, treba angažirati. Morda glorificiram teater. Morda je gledališče zadnji branik, ki lahko sublimira vse tokove življenja in vsega ostalega, v čemer živimo. Pozabljamo, da je gledališče edina umetnost polisa. In to iz časov, ko niso obstajali mediji, ko ni obstajala množična komunikacija – gledališče je bilo edina masovna umetnost. Lahko je zedinilo celotno skupnost. V zgodovini se je ta pomen ohranil: nekaj zelo pomembnega lahko ljudem poveste naravnost v obraz. To ni isto kot gledanje filmov ali branje knjige. Moč govorjene javne besede je izredna,« je poudaril Mladenović.