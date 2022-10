Zakaj Martin moti Kirila?

V nadaljevanju preberite:

Marca 2022, petsto let po Lutrovi vrnitvi na kraj »zločina« v Wittenberg, je svet čakal, kaj bo glede Putinove vojaške invazije na Ukrajino ukrenil voditelj Ruske pravoslavne cerkve Kiril. Bo pokazal neodvisnost od političnega vladarja? Bo protestiral? Ga bo s kakšnim pogumnim dejanjem (pismom) ustavil? Niti približno. Vojno je požegnal, kot da so rušenja mest dejanja najgloblje krščanske pobožnosti. Zakaj Martin Luther moti patriarha Kirila? In zakaj je z Rusijo danes tako, kot je?