Ženska mora vedeti, kaj je, še bolj pa, kaj ni

V intervjuju preberite:

Susanna Nicchiarelli je Rimljanka, letnik 1975. Po diplomah iz filozofije in režije v Rimu je doktorirala v Pisi. Pred leti je presenetila s filmom Nico, 1988. V ospredju novega filma Miss Marx je spet ženska – najmlajša hči očeta Kapitala.



Govorili sva o njej in filmih, Eleanor Marx, marksizmu, samomoru, Nico, feminizmu 21. stoletja in na koncu tudi o družbenem pojavu, ki ga bolj ali manj posrečeno poskuša urejati gibanje #jaztudi.