Pred nami stresen začetek Toura, z dežjem in sunki vetra do 60 km/h

Dirka po Franciji se končno začenja, odštevanje je končano. Pred nami je prva etapa Toura v Lillu, kjer se bodo po napovedih za rumeno majico pomerili šprinterji. Prva favorita sta Tim Merlier in Jasper Philipsen, Belgijca sta v izvrstni formi, a na cestah severne Francije lahko pride tudi do presenečenj.

V Lille se zgrinjajo množice gledalcev z vsega sveta, že na četrtkovi predstavitvi ekip je bil v mestu popoln prometni kolaps. Danes se tudi za kolesarje spektakel začenja zares, favoriti za skupno zmago, tudi Tadej Pogačar in Primož Roglič, pa želijo uvodni vikend predvsem preživeti.

Svoje bo dodal še veter, danes napovedujejo konstanten veter okrog 20 km/h, s sunki do 45 km/h. Za kolesarje to še ni prehudo, a naj bi po napovedih veter pihal v kar 130 kilometrih etape, velik del tega s strani, zato lahko pride do raztrganja glavnine in kdo od favoritov lahko že danes zaostane.

Še težje bo jutri, etapa bo potekala ob vetru s sunki vse do 60 km/h, za nameček v Franciji napovedujejo tudi možnost dežja. Ceste severa so ga vajene in ne bodo tako spolzke, kot so ob deževju denimo v Nici, kljub vsemu pa dež vedno prinese še nekaj dodatnega stresa. Na uvodnem vikendu se kolesarji nad vročino ne bodo pritoževali, obetajo se temperature okrog 20 stopinj Celzija.