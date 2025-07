Zagorela lovska koča na Krekovšeh

Iz PGD Idrija so sporočili, da so včeraj dobili poziv, da gori lovska koča na Krekovšeh. Kot so zapisali na njihovi facebook strani, so s kolegi iz PGD Idrija in PGD Vojsko kljub hitremu odzivu na kraj dogodka prispeli, ko je ogenj že popolnoma uničil ostrešje objekta.

Kot je za Delo pojasnil poveljnik PGD Idrija Andrej Bezeljak, vzrok požara policija še preiskuje, verjetno je, da je prišlo do udara strele. Po njegovih besedah so včeraj nekje do 20. ure požar lokalizirali, celo noč pa je bila na kraju požarna straža, ki je še vedno na kraju. Objekt je skoraj v celoti uničen. Na kraju je sodelovalo okoli 40 gasilcev.

Lovska koča je v lasti Lovskega društva Krekovše. Krekovše je preval na grebenu Idrijskega hribovja, ki ločuje dolini (soteski) Idrijce na severu in Belce na jugu.

Sicer pa v Sloveniji kljub občutni ohladitvi včeraj popoldan je po opozorilih Arsa po nižinah Primorske še velika toplotna obremenitev. V večjem delu Slovenije je velika požarna ogroženost naravnega okolja.