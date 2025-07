Poplave v Teksasu: Najmanj 24 mrtvih in 25 pogrešanih

Zaradi nenadnih poplav, ki so v petek prizadele ameriško zvezno državo Teksas, je po najnovejših podatkih umrlo najmanj 24 ljudi, vsaj 25 deklet – iz poletnega tabora – pa še vedno pogrešajo, poroča BBC.

Ameriški predsednik Donald Trump je tragedijo, ki se je zgodila na dan neodvisnosti, označil za »pretresljivo«. Zvezni uradniki so obljubili pomoč, je povedal teksaški guverner Greg Abbott. Slednji je dejal, da poteka iskalna in reševalna akcija; ob tem sicer teksaški uradniki niso mogli potrditi števila pogrešanih oseb.

Po navedbah uradnikov je država v nekaj urah prejela količino padavin, ki običajno pade v več mesecih, kar je povzročilo nevarne nenadne poplave. FOTO: AFP

Kot piše BBC je vodostaj hitro narasel, nato je reka poplavila. »V 45 minutah se je reka Guadalupe dvignila za osem metrov in poplavila ter s tem odnesla premoženje in žal tudi življenja,« je povedal teksaški podguverner Dan Patrick. Starše je pomiril, da če jih niso kontaktirali, to ne pomeni, da njihovi otroci niso na varnem. Morda so le brez komunikacijskih sredstev, je dejal.

Zahvalil se je za ponudbe zasebnih helikopterjev in brezpilotnih letal iz javnosti ter pojasnil, da za reševalne akcije ne potrebujejo dodatne opreme.

Skupno na terenu skoraj 500 ljudi

FOTO: Howdy's Restaurant, Bar & Chill/Reuters

Povedal je, da imajo reševalne službe 14 helikopterjev, 12 brezpilotnih letal, devet reševalnih ekip in plavalce v vodi, skupno 400 do 500 ljudi na terenu.

Kasneje v petek je teksaški generalmajor Thomas Suelzer sporočil, da so napotili pet helikopterjev s potapljači reševalci ter »taktična vojaška vozila za visoko vodo« za evakuacijo ljudi iz poplavljenih območij v zavetišča. Rešili so 237 ljudi, je dejal.

Nadzorniki iz teksaškega oddelka za parke in divje živali pa so dosegli tabor Mystic, kjer je po navedbah oblasti pogrešanih več kot 20 deklet. Stike s številnimi ljudmi, vključno s tistimi v poletnem taboru, namreč otežujejo izpadi telekomunikacij v regiji.

V petek zjutraj so zaradi nenadnih poplav v državi sprožili razglasitev izrednih razmer za regiji Hill Country in Concho Valley.

Robb Kelly, najvišji uradnik v okrožju Kerr, je ob vprašanjih, zakaj niso ljudi na taborih evakuirali že prej, dejal, da »nismo vedeli, da bo poplavilo. Nihče ni vedel, da prihaja takšna poplava.« Dodal je, da na tem območju, kjer so poplave pogoste, nimajo opozorilnega sistema.

Petkovo dogajanje je »daleč« preseglo poplavo leta 1987, v kateri je umrlo deset najstnikov na avtobusu cerkvene skupine blizu mesta Comfort, južno od okrožja Kerr.

FOTO: AFP

Možnost novih poplav

Reševalne akcije in evakuacije potekajo že od zgodnjega jutra, opozarjajo pa na možnost novih nenadnih poplav v državi. Po navedbah uradnikov je država v nekaj urah prejela količino padavin, ki običajno pade v več mesecih, kar je povzročilo nevarne nenadne poplave.