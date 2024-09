Zidarska žlica, novo vedro z betonom in družinska slika

V nadaljevanju preberite:

Novica, da je šesti blok šoštanjske termoelektrarne začel proizvajati elektriko, ni stara niti deset let. Devet let in dobre tri mesece zatem, ko so v novem bloku termoelektrarne začeli s poskusnim obratovanjem, je minister Bojan Kumer, odgovoren za energetiko, sporočil, da je termoelektrarna pred stečajem. Izguba, ki jo pridela Teš 6, je tako velika, da bo ogenj v elektrarni kmalu ugasnil. Da se skupaj s šoštanjsko termoelektrarno ne bi potopila polovica slovenske energetike, bo treba še nekaj pravnih akrobacij.