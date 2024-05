Zločinci iz »najbolj moralne vojske sveta«

V nadaljevanju preberite:

Gideon Levi, eden najuglednejših novinarjev dnevnika Harec, pravi, da problem ni v tem, da ima Izrael najbolj desno vlado doslej. Veliko huje je, da je podpora takšni vladi dokončno razkrila, da je Izrael skrajnodesničarska in rasistična družba. Padle so torej maske in realnost je postala vsem dobro vidna. Izraelci ne skrivajo več svojega rasizma. Zanje ta dežela pripada samo njim.

Tragedija je, da Izraelci nikoli niso plačali za svoje (slabe) volilne odločitve. To vselej plačujejo izključno Palestinci, še posebej tragično zdaj v Gazi. Izrael se je sam razglasil za državo apartheida. Kot izziv svetu, ki zlorab in zločinov na okupiranih območjih doslej ni hotel videti. Tujcem, ki pridejo v Tel Aviv, se pogosto zdi, kot da so v New Yorku ali Londonu, toda le malokdo se zaveda, da le nekaj deset kilometrov od tam živijo Palestinci, stisnjeni v kletke in prepuščeni na milost in nemilost vojski ter vse bolj agresivnim židovskim priseljencem.

Avner Gvarjahu, direktor nevladne organizacije Breaking the Silence, ki združuje izraelske vojaške veterane, nasprotnike okupacije Palestine, je nedolgo tega citiral Netanjahuja iz oktobra lani, ko je dejal, da je »izraelska vojska najbolj moralna armada na svetu« in da si vselej prizadeva za čim manj žrtev med civilisti. Gvarjahu odgovarja, da to seveda ni res. V njegovi organizaciji se že leta ukvarjajo z zbiranjem pričevanj vojakov iz prejšnjih vojn v Gazi in njihove zgodbe to jasno dokazujejo. Vojska navadne stanovanjske objekte in bloke kar po tekočem traku razglaša za skrivališča Hamasovih privržencev in jih uničuje, ne glede na žrtve med civilnim prebivalstvom. Takšnih primerov je bilo že v prejšnjih napadih na Gazo ogromno, v tej vojni pa ni več omejitev.