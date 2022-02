56. super bowl bo rekorden v številnih pogledih

Več kot pet milijard evrov vreden in moderen štadion SoFi v Los Angelesu bo v noči z nedelje na ponedeljek, natančneje ob 00.30 po slovenskem času, gostil 56. finale ameriškega nogometa NFL, v katerem se bodo pomerili Los Angeles Rams, ki sicer domače tekme igrajo prav na tem objektu, in Cincinnati Bengals.

Pot do finala

Rams, ki bodo petič igrali v finalu, tretjič pa odkar so v Los Angelesu, so pod vodstvom trenerja Seana McVaya redni del sezone končali z 12 zmagami in petimi porazi. Pot proti svojemu drugemu naslovu, prvega so leta 1999 osvojili še kot St. Louis Rams, so v končnici začeli z zanesljivo zmago proti Arizona Cardinals, v polfinalu konference NFC so nato s 30:27 izločili branilca naslova Tampo Bay Buccaneers z legendarnim podajalcem Tomom Bradyjem, ki je medtem končal kariero, v finalu NFC pa so z 20:17 odpravili še San Francisco 49ers.

Če so Rams že pred sezono sodili v ožji krog favoritov, pa so mnoge presenetili Bengals. Ti so redni del sezone sklenili z desetimi zmagami in sedmimi porazi, boj za svoj tretji finale, izgubili so tako leta 1981 in 1988, obakrat proti San Franciscu, pa so v konferenci AFC začeli z zmago proti Las Vegas Raiders, nato so z 19:16 izločili Tennessee Titans, v finalu AFC pa še ene glavnih favoritov Kansas City Chiefs s 27:24. To so bile sicer prve zmage Cincinnatija v končnici po več kot treh desetletjih.

Obe ekipi z močnimi aduti

Toda na predzadnjem naboru so Bengals z izborom podajalca Joeja Burrowa in na zadnjem »draftu« z izborom lovilca Ja'Marrja Chasa zadeli v polno. Ob dobri obrambi, ki so jo med drugim okrepili s Treyem Hendricksonom, in izvrstnih predstavah omenjene dvojice, oba sta igrala za univerzo LSU, so prišli do boja za želeno lovoriko Vincea Lombardija. Pri tem so imeli v napadu tudi pomoč lovilcev Teeja Higginsa in Tylerja Boyda, »tight-enda« C. J. Uzomaha in tekača Joeja Mixona.

Na drugi strani pa so Rams zadnjih pet let sestavljali precej zvezdniško zasedbo, vse z namenom priti do tako želenega novega naslova. V zadnji sezoni so pripeljali podajalca Matthewa Stafforda, ki je po dolgih letih v Detroitu v Kaliforniji dobil na voljo prava »orožja« za naskok na vrh. Pri teh izstopa lovilec Cooper Kupp, ki je na svojem položaju prednjačil v ligi po številu ujetih žog (145), jardov z ujetimi podajami (1947) in ujetih podaj za zadetek (16).

Ob njem velja izpostaviti še lovilca Vana Jeffersona in nedavno dodanega zvezdnika Odella Beckhama mlajšega, pa »tight-enda« Tylerja Higbeeja ter tekače Sonyja Michela, Cama Akersa in Darrella Hendersona, ki so vsi po vrsti velika grožnja za tekmečevo obrambo. Da gre za izvrstno ekipo, kaže tudi dejstvo, da imajo v svojih vrstah dva izmed najbolj cenjenih obrambnih igralcev Aarona Donalda in Jalena Ramseyja. Burrow je ob vedno »živahnem« Los Angelesu zanimivo razmišljal o tem, kdo bo zmagal.

»Osredotočen sem na priprave na tekmo in poskušam odstraniti vse motnje. Glede na to, da je super bowl v Los Angelesu, bo vsak doživel določene motnje, saj te vlečejo na vse strani. Ekipa, ki se bo ob teh motnjah bolje znašla, bo na koncu tudi zmagala," so 25-letnega Burrowa navedli pri francoski tiskovni agenciji AFP. Prav Burrow bo imel veliko dela pri tem, da se bo izogibal enemu najboljših branilcev zadnjih let Donaldu.

»Edina stvar, ki mi manjka in ki jo hočem doseči, je naslov prvaka. To je tisto, za kar delam,« je odločno dejal 30-letni, »le« 185 centimetrov visoki in skoraj 130 kilogramov težki bodoči član hiše slavnih, ki je že nekaj let pojem za branilca. Če bo dal svoj delež tudi v finalu, potem je tudi naslov zelo verjeten, posledično pa bi bilo verjetno tudi to, da bi, kot se za Kalifornijo oziroma Hollywood spodobi, posneli tudi film o njegovem soigralcu Staffordu, ki že ima izbranega igralca za svojo vlogo – Leonarda di Capria.

»On je moj najljubši filmski igralec,« je pojasnil 34-letni Stafford.

Super bowl LVI z zasoljenimi cenami

Da bo na štadionu, ki so ga odprli septembra 2020 in ki lahko za super bowl sprejme 100.240 ljudi, vse še bolj zvezdniško, bodo med polčasoma nastopili mojstri rim Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige in Kendrick Lamar. Himno bo zapel pevec kantrija Mickey Guyton. Kdor si bo na štadionu želel ogledati tekmo, bo moral zajetno plačati, najcenejše vstopnice na črnem trgu stanejo približno 4000 evrov, cene pa presegajo tudi 30.000 evrov.

Prav tako pa so spet zasoljene tudi cene polminutnih oglasov med samim finalom, letos bo ta cena 5,7 milijona evrov, ker je rekordni znesek. Rekorde pa bodo podirale tudi stavnice. Na teh ima rahlo prednost losangeleška zasedba. Če bo ta lovila tako želeni naslov prvaka, pa bodo nekaj od tekme želeli odnesti tudi stavci, teh bo po napovedih ameriškega združenja za igre na srečo rekordno število, približno 31,5 milijona, v primerjavi z lanskim letom pa naj bi se znatno, za 78 odstotkov, povečala tudi vsota denarja za stave, saj naj bi samo v ZDA vplačali za 6,6 milijarde evrov stav.