ACH Volley po drami brez finala

Odbojkarji ACH Volleyja ne bodo igrali v finalu evropskega pokala challenge, v polfinalu jih je po pravi drami ustavil Narbonne. Ljubljančani so povratno tekmo v Franciji sicer dobili s 3:2 (-17, -17, 28, 18, 13), a ker so v Ljubljani z istim istim izidom izgubili, je odločal zlati niz, v katerem domači zmagali s 15:9.

Tekma je bila zelo podobna obračunu v Tivoliju minuli četrtek. Francozi so dobili prva dva niza, imeli v tretjem tudi vodstvo s 23:21 in pozneje še dve zaključni žogi, a ju je slovenska ekipa rešila in niz dobila s 30:28. To ji dalo dodatnih moči, zmagala je v naslednjih dveh, si priborila odločilni, zlati niz, v katerem pa je bil usoden začetek, ko so gostitelji povedli s 6:1. Drugi finalisti so odbojkarji Halkbanka Ankare.