ACH Volley se je vrnil na slovenski prestol

Odbojkarji ACH Volleyja so se po letu premora spet vrnili na slovenski prestol. Na tretji finalni tekmi državnega prvenstva so v dvorani Tivoli še tretjič premagali Calcit Volley, tako kot na prvi tekmi v Ljubljani je bil tudi tokrat izid 3:0 (18, 20, 21). Za klub, ki se je pred leti z Bleda preselil v Ljubljano, je to 18. naslov državnega prvaka.

Ljubljanska ekipa, ki je na prestolu zamenjala Merkur Maribor, je po slovenskemu pokalu in srednjeevropski ligi osvojila tretjo lovoriko v sezoni, v vseh treh tekmovanjih pa ni niti enkrat izgubila. V sezoni je tako zabeležila le en poraz, v polfinalu pokala challenge jo je premagala ekipa Narbonne Volley.

Tako kot na prvi tekmi finalne serije ni bilodvoma o zmagovalcu. V prvem nizu so si po zaslugi dobrih servisov Ljubljančani hitro priborili visoko prednost, nekaj več težav so imeli v drugem, v katerem so do prednosti prišli šele v končnici, večje negotovosti pa ni bilo niti v tretjem nizu. Najučinkovitejši igralec tekme je bil Nikola Gjorgiev, dosegel je 18 točk.

Če je kdo briljiral v letošnji nepozabni sezoni ACH Volleyja, je to Makedonec Nikola Gjorgiev (skrajno desno). FOTO: Voranc Vogel/Delo

Premalo smodnika

»Kljub zmagam in dobrem vzdušju v ekipi, je za nami dolga in naporna sezona, zato smo komaj čakali, da se konča. Veseli smo, da smo končali sezono z le enim porazom in še to v evropskem pokalu. Verjamem, da bomo prihodnje leto še boljši. Morda niti ni bila najbolj pomembna naša igralska kakovost, kot to, da smo imeli odlično vzdušje, tega smo vrnili v slačilnico. Vse to je pripomoglo k temu, da smo tako zanesljivo prišli do končnega naslova,« je po kroni navrgel srednji bloker ACH Volleyja Matic Videčnik.

Matija Pleško, trener Calcit Volleyja, pa je ocenil: »Ob tako povprečnem napadu smo naredili še 14 neposrednih napak, kar je absolutno preveč. Na drugi strani so jih domači le šest, hkrati pa smo dobili še deset blokov. Potem ko smo bili večinoma v točkovnem zaostanku, je bilo težko loviti Ljubljančane, pri katerih tudi ni bilo kakšnega presežka, je bil pa spet Nikola Gjorgiev v svoji prvini. Ni kaj, na kratko povedano, na nasprotnika smo streljali s premalo smodnika.«