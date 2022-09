Američani in Poljaki potrdili vizum za četrtfinale

Američani so bili v Gliwicah s 3:2 (21, 17, -22, -19, 12) v nedeljo boljši od Turčije, Poljaki pa so s 3:0 (20, 15, 20) ugnali Tunizijce.

Američani so se kar nekoliko presenetljivo mučili s Turki. Čeprav so zanesljivo dobili prva dva niza, so tekmecem dovolili, da izenačijo in da je moral tekmo odločiti peti niz. V njem pa predvsem Matthew Anderson, ki je v tem delu dosegel pet od svojih 15 točk, in David Smith, s 17 točkami najučinkovitejši igralec v ameriški vrsti, vendarle nista dovolila presenečenja. Pri Turkih je Adis Lagumdžija dosegel 31 točk.

Poljska na dvoboju s Tunizijo večjih težav ni imela, dokaj gladko je dobila vse tri nize. Tekmec Slovenije v četrtfinalu bo znan v ponedeljek, ko se bosta v Ljubljani merila Nizozemska in Ukrajina.