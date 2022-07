Američani prvi finalisti lige narodov

V polfinalu zaključnega turnirja v Bologni so s 3:0 (22, 23, 13) premagali svetovne prvake Poljake. Njihovi tekmeci bodo zmagovalci dvoboja med evropskimi prvaki Italijani in olimpijskimi zmagovalci Francozi.

Prvi polfinalni dvoboj je bil v prvih dveh nizih izenačen, oba pa so dobili Američani. V tretjem pa so povsem popustili in osvojili vsega 13 točk. Predvsem tretji niz je poskrbel, da so bili Američani statistično boljši v vseh elementih.

Poljaki predvsem niso našli protiorožja za servise Američanov, pri katerih je blestel Torey Defalco, ki je dosegel kar šest asov, s 13 točkami pa je bil tudi najučinkovitejši igralec tekme. Pri Poljakih jih je Bartosz Kurek dosegel 11.