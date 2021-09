Američani vse bližje zmagi nad Evropo

Evropi sta točki priigrala tudi Španca

Španski golfist Sergio Garcia. FOTO: Warren Little/AFP

Združene države Amerike pred zadnjim dnem v dvoboju z Evropo za Ryderjev pokal v golfu vodijo z 11:5 in so blizu zmage. Američani morajo za zmago zadnji dan tekmovanja, ko bo na sporedu še dvanajst dvobojev posameznikov, osvojiti še 3,5 točke. Kot izzivalci za zmago namreč rabijo 14,5 točke, medtem ko bi branilcem naslova iz Evrope za končni uspeh zadostovalo 14 točk.Potem ko so ZDA v soboto enako kot v petek v dvobojih 'foursome' (igralca iste ekipe izmenično udarjata žogico) osvojile tri od štirih točk, sta v dvobojih 'fourball', v katerih šteje najboljši rezultat od dveh igralcev iste ekipe na luknji, obe ekipi slavili dvakrat. Američanainsta bila boljša od Angležains Severne Irske. ZDA sta točko zagotovila šein, ki sta premagala Angležain NorvežanaEvropi pa sta točki v dvobojih 'fourball' priigrala Špancain, ki sta bila boljša odinter Irecy in Anglež. Irsko-angleška naveza je premagalainTo je bila najboljša predstava Evrope v prvih dveh dneh, a evropski golfisti vseeno močno zaostajajo za ameriškimi. Šest točk prednosti je najvišja ameriška prednost po dveh dneh tekmovanja, potem ko so leta 1975 na poti do zmage vodili za devet - takrat sta na tekmovanju nastopali ekipi ZDA ter Velike Britanije in Irske.Američani, ki imajo v svojih vrstah osem igralcev iz prve deseterice na svetu, so blizu četrtega naslova v tem stoletju. Zgodovina namreč uči, da ne Evropa ne ZDA zadnji dan tekmovanja nista uspeli nadoknaditi več kot štirih točk zaostanka.