Američani že dvanajstič osvojili predsedniški pokal

Ameriški igralci golfa so zmagovalci tako imenovanega predsedniškega pokala, tekmovanja med ZDA in preostalim svetom, ki se je ponoči po srednjeevropskem času končalo v Severni Karolini. Gostitelji so bili tokrat s 17,5:12,5 boljši od svetovne selekcije (brez Evrope). Za ameriške profesionalce je to že deveta zaporedna in skupno 12. lovorika na tej prireditvi. Odločilno točko za zmagoslavje ZDA je dosegel Xander Schauffele, olimpijski prvak iz Tokia 2021.

Toda v izbrani vrsti sveta je manjkalo nekaj vidnih igralcev. Ker so se kontroverzni savdski turneji LIV pridružili nekateri vrhunski igralci, kot so avstralska številka 3 na svetu Cameron Smith, Čilenec Joaquin Niemann, Mehičan Abraham Ancer in Južnoafričan Louis Oosthuizen, niso smeli igrati na predsedniškem pokalu. Iz istega razloga se je vodstvo ameriške reprezentance odločilo, da v ekipo ne bo umestilo nekdanjega prvega igralca sveta Dustina Johnsona.

Američani so se takole fotografirali s predsedniškim pokalom. FOTO: Stacy Revere/AFP

Tako kot Ryderjev pokal tudi predsedniški je na sporedu na vsaki dve leti. Američani so v svojo korist odločili dvanajst od 14 dvobojev. Edina zmaga svetovnega izbora je iz leta 1998, leta 2003 pa sta se ekipi razšli z neodločenim izidom. Na predsedniškem pokalu ne nastopajo evropski igralci, ki se z ZDA merijo v Ryderjevem pokalu.