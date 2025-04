Zasvetila prva rdeča opozorilna lučka

V nadaljevanju preberite:

Ne glede na to, da slovenska reprezentanca v judu na 74. evropsko prvenstvo ni pripotovala z vsemi svojimi aduti, je bil njen izkupiček v Podgorici kljub temu zelo skromen. Za najboljšo in obenem edino uvrstitev je namreč poskrbela Metka Lobnik, ki si je včeraj v kategoriji do 78 kilogramov izbojevala sedmo mesto. Preberite, kako je eno od najslabših prvenstev stare celine za naše zastopstvo ocenil športni direktor Gregor Brod, kaj je dejal glede neizpolnjenih ciljev, kateri so po njegovem razlogi za alarm, kaj je povedal glede prihodnosti slovenskega juda, zakaj se zanjo ne boji ...