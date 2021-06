Andreja Leški v finalu svetovnega prvenstva!

Slovenska judoistka Andreja Leški se je na svetovnem prvenstvu v Budimpešti uvrstila v finale kategorije do 63 kilogramov. V obračunu za zlato lovoriko se bo pomerila s francosko šampionko Clarisse Agbegnenou, ki je v drugem polfinalnem dvoboju z iponom ugnala Nizozemko Sanne Vermeer.



Judoistka Bežigrada je bila v uvodnem krogu prosta, v drugem pa je že po osemnajstih sekundah z iponom izločila Sandrine Billiet z Zelenoortskih otokov. V osmini finala pa je potrebovala skoraj deset minut, da je strla odpor Britanke Lucy Renshall, ki je prejela še tretjo kazen, v četrtfinalu pa je Leškijeva z iponom premagala še Brazilko Ketleyn Quadros.



V polfinalu se je 24-letna Koprčanka spoprijela z Venezuelko Anriquelis Barrios in zmagala z metom za vazari. S tem uspehom si je Andreja že zagotovila najmanj srebrno kolajno.



Na blazine sredi dvorane Laszla Pappa se je danes pod slovensko zastavo boril tudi Alen Vučina (do 81 kg), ki pa je že v uvodnem krogu z iponom klonil pred Turkom Muhammedom Kocem.



Na svetovnem prvenstvu v Budimpešti sicer moči meri kar 664 judoistov in judoistk iz 118 držav.

