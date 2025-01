Anita Horvat zelo hitra v Beogradu

Slovenska atletinja Anita Horvat je na dvoranskem mitingu zlate svetovne serije v Beogradu v teku na 800 m zasedla drugo mesto s časom 2:02,03. Za pet stotink jo je prehitela le Italijanka Eloisa Coiro (2:01,98). Rok Ferlan je dosegel skupno sedmi čas v teku na 400 m (46,96), devetega pa tretji slovenski predstavnik Lovro Mesec Košir (47,40).

Horvatova je v svojem prvem nastopu v sezoni na 800 m, ki je v zadnjih letih njena glavna disciplina, le za tri stotinke zaostala za normo (2:02,00) za dvoransko evropsko prvenstvo marca na Nizozemskem, kjer bo branila srebro s prejšnjega prvenstva.

Uspešna je bila že 18. januarja v italijanski Anconi, kjer je zasedla drugo mesto na 400 m, s časom 52,86 sekunde pa je dosegla drugi izid v karieri. Slovenski dvoranski rekord je s časom 52,22 tekla 8. februarja 2018 v Madridu. Tudi v Anconi jo je ugnala le Coiro (52,68).

»Kaotična tekma je bila tokrat. Tekla sem po zunanji stezi in sem si malo podaljšala tek. V zadnjem krogu sem malo zaostala, a tega med samo tekmo nisem čutila. Tu sem tudi izgubila zmago. A to je bila prva tekma na 800 m letos, rabila sem občutek, da lahko tudi v dobri konkurenci pridem v vrh. To je bila zame zato dobra tekma, mogoče mi je kakšen meter manjkal, da bi zmagala« je povedala.

Na 400 m sta bila v srbski prestolnici na prvih dveh mestih Madžara Attila Molnar (45,66) in Patrik Simon Enyingi (46,27), tretji je bil Brian Faust iz ZDA (46,36). Ferlan je za 76 stotink zaostal za normo (46,20) za nastop na dvoranskem EP.

»Zelo sem zadovoljen z današnjim tekom, čas pod 47 sekundami je dobra napoved pred naslednjimi tekmami. Start je bil dober, ujel sem francoskega tekmeca pred mano, potem pa sem mu sledil praktično do konca in sem skušal v zadnjih 50 m tudi finiširati,« je povedal Ferlan.