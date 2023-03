Anja Štangar po hudi bolezni do prve zmage na mednarodnem turnirju

Vrhunska ljubljanska judoistka Anja Štangar se je po prebolelem raku uspešno vrnila na blazine. Po več kot treh letih se je danes spet veselila zlate lovorike v mednarodni konkurenci, potem ko je slavila prepričljivo zmago na turnirju za evropski pokal v Rigi.

Na poti do prvega mesta v kategoriji do 52 kilogramov je Štangarjeva, ki je bila v uvodnem krogu prosta, pod vodstvom trenerke Olge Štirba po vrsti z iponi premagala Britanko Tatum Keen (10:0), v polfinalu Nizozemko Franko Van Der Salm (10:0) in v zaključnem dvoboju še Poljakinjo Marto Kuras (10:0). Za 27-letno judoistko Olimpije je to že sedma kolajna na tekmovanjih za evropski pokal, od tega tretja zlata, prva najžlahtnejša v tej konkurenci po letu 2017.

Anjin podvig je v latvijski metropoli dopolnil David Štarkel, ki si je po porazu z Ukrajincem Nazarjem Viskovom (0:10) ter zmagah nad Poljakom Igorjem Blaszczakom (10:0), Izraelcem Osherjem Soyonovom (10:0) in Ukrajincem Denisom Tupickijem (7:0) v kategoriji do 60 kilogramov izbojeval bronasto odličje.

Ana Škrabl je v kategoriji do 57 kilogramov zasedla sedmo mesto, Tobias Fürst Črtanec (do 73 kg) pa je pristal na devetem mestu.