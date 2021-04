Atlanta zaradi nove volilne zakonodaje brez tekme vseh zvezd MLB

Številni igralci napovedali bojkot tekme

Navijači in zaposleni v Georgii žrtve odločitev lige

Vodstvo baseballske lige Major League Baseball (MLB) je Atlanti odvzelo All Star tekmo zaradi nove volilne zakonodaje v Georgii, poročajo agencije.»Odločil sem se, da je najboljši način, da opozorimo na naše vrednote, da All Star tekmo in draft prestavimo iz Atlante,« je v petek povedal komisar lige MLB. Po prvotnem koledarju bi morala biti tekma na sporedu 13. julija, MLB pa bo v kratkem sporočila novega prireditelja.Georgia, ki velja za eno od republikanskih utrdb v ZDA, je v preteklem tednu sprejela novo volilno zakonodajo. Kritiki snovalcem te zakonodaje in guvernerjuočitajo, da želijo z njo doseči manjšo volilno udeležbo temnopoltih prebivalcev in drugih manjšin. Ti naj bi bili bolj naklonjeni demokratom. V republikanskem taboru pa trdijo, da želijo s tem zmanjšati poneverbe na volitvah.Med drugim spremenjena zakonodaja predvideva spremembe pri volitvah po pošti, prepovedano bo nagovarjanje volivcev pred volilnimi mesti, tam pa bo prepovedano ponujati tudi hrano in vodo, medtem ko bodo čakali na oddajo glasu.»V MLB podpiramo volilno pravico za vse Američane in strogo smo proti vsakršnim omejitvam pri volitvah. Ponosni smo, da na ta način lahko naše navijale vzpodbudimo, da izpolnijo svojo državljansko dolžnost in se udeležijo volitev,« pa je še dodal Manfred, ki pravi, da ima neoviran dostop do volitev neomejeno podporo lige MLB. Obenem je izpostavil, da so številni igralci napovedali bojkot tekme.Na ameriških predsedniških volitvah novembra lani je demokratični kandidatv Georgii slavil z vsega nekaj tisoč glasovi prednosti pred republikanskim kandidatom. Biden je zato spremembo zakonodaje v Georgii že ostro kritiziral.Na odločitev lige MLB so se odzvali tudi pri klubu The Atlanta Braves, ki naj bi bili gostitelj All Star tekme in zapisali, da so globoko razočarani nad odločitvijo vodstva lige.»S tekmo smo želeli v mestu vnovič vneti razpravo o volitvah, saj smo tudi v klubu za enake možnosti za vse volivce. Na žalost so zdaj posel, zaposleni in navijači v Georgii žrtve vseh teh odločitev,« so zapisali v klubu.