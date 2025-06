Minister Han o nastopu Izraela v Mariboru: Ko padajo bombe, sem težko navijač

Udeležba Izraela na evropskem ekipnem prvenstvu, ki ga bo prihodnji konec tedna gostil Maribor, vse bolj razvnema duhove. Danes sta se odzvala minister Matjaž Han in Atletska zveza Slovenije.

Glede na trenutno politično situacijo na Bližnjem vzhodu se je minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han odločil, da ne bo prisostvoval na prihajajočem mitingu. »Čeprav imam neizmerno rad šport, pa ne morem gledati stran, ko po svetu letijo bombe. Ko so nekatere države na tekmovanju udeležene pri tem, sem težko navijač. Ne glede na to pa iskreno želim, da evropsko ekipno prvenstvo ostane predvsem športni dogodek ter želim slovenskim atletinjam in atletom uspešne nastope,« je sporočil Han, ministrstvo pa je dodalo: »Niti naša vlada niti ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport nimata pristojnosti določati, kdo lahko sodeluje na določenih mednarodnih športnih dogodkih. To je v celoti v pristojnosti mednarodnih športnih zvez.«

Matjaž Han bo bojkotiral EP. FOTO: Voranc Vogel

»Atletska zveza Slovenije (AZS) kot soorganizator ekipnega evropskega prvenstva 2. in 3. skupine naslednji teden v Mariboru ne more odločati o nastopu izraelskih športnikov,« so sporočili iz AZS. Zveza deluje v okviru pravil, načel in pristojnosti Evropske atletike (EA), pod okriljem katere poteka to tekmovanje, ter Svetovne atletike (SA).

»Evropska atletika je odgovorna za vodenje tega tekmovanja, določanje pravil in potrjevanje udeležencev, ki so člani te zveze. Izraelska atletska zveza je polnopravna članica Evropske atletike in ima kot taka pravico sodelovati na tekmovanjih, iz katerih ni bila izključena in ni bila sankcionirana s strani pristojnih mednarodnih športnih organov,« so zapisali v AZS.

Maribor bo od 24. do 29 junija gostil ekipno atletsko evropsko prvenstvo druge in tretje skupine. V štajerski prestolnici bo nastopilo 1200 tekmovalcev iz 31 držav. Tekmovanje tretje divizije bo 24. in 25. junija, tekmovanje druge, v kateri bo nastopila tudi slovenska reprezentanca in se potegovala za preboj v elitno prvo ligo, pa 28. in 29. junija.

Predsednik AZS Primož Feguš je na novinarski konferenci v sredo v Mariboru poudaril, da Evropska atletika preučuje možnosti glede morebitne prepovedi nastopa izraelskim atletom. »Celotno dogajanje nam povzroča nekaj organizacijskih težav, saj v tem trenutku ni jasno, ali bo lahko Izrael nastopil ali ne,« je povedal Feguš.