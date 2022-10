Audi v formuli 1 v partnerstvu s Sauberjem od leta 2026

Audi v karavano prihaja kot delovna ekipa v partnerstvu s švicarskim Sauberjem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Audi je partnerstvo imenoval »naslednji mejnik« na poti v F1, ki bo vključeval nakup deleža Sauberja, ki ima skoraj tri desetletja izkušenj v tem športu. Najprej pod svojim imenom, od leta 2018 pa kot ekipa Alfa Romeo.

Audi, ki je hčerinska družba koncerna Volkswagen, bo zagotovil pogonsko enoto za dirkalnik, medtem ko bo Sauber razvijal in izdeloval dirkalnik na svoji lokaciji v Hinwilu, prav tako pa bo odgovoren za načrtovanje in izvedbo dirkalnih operacij.

»Veseli smo, da smo pridobili tako izkušenega in kompetentnega partnerja za naš ambiciozen projekt formule 1,« je v izjavi dejal član Audijevega tehničnega razvojnega odbora Oliver Hoffmann. »Skupino Sauber z njenimi najsodobnejšimi objekti in izkušeno ekipo že poznamo iz prejšnjih sodelovanj in smo prepričani, da bomo skupaj tvorili močno ekipo.«

Prve testne vožnje so predvidene za leto 2025. Audi je poleti napovedal sodelovanje v F1 in začel razvijati pogonsko enoto prek svojega novega podjetja Audi Formula Racing v obratu v Nemčiji.