Avstrijske oblasti preprečile bombni napad na dunajskem maratonu

Avstrijski zvezni urad za zaščito ustave in boj proti terorizmu je odkril domnevno celico Islamske države (IS) v Avstriji, ki je menda povezana z načrti za napade na velike dogodke v Evropi. Po poročanju časnika Kronen so aprilski maraton na Dunaju označili kot tarčo bombnega napada po vzoru atentata na maratonu leta 2013 v Bostonu.

Pri časniku, pri katerem se sklicujejo na neimenovane vire, navajajo doslej znane podrobnosti domnevne tako imenovane teroristične operacije Zdravljenje, ki so jo načrtovali pripadniki domnevne speče celice v Avstriji. Šlo je za operacijo, s katero naj bi Isis maščeval smrt svojega voditelja Abuja Ibrahima Al Hašimija, ki je pod streli ameriških komandosov padel v posebni akciji februarja letos v svojem skrivališču na severozahodu Sirije.

Avstrijski preiskovalci so v sodelovanju z domačimi in tujimi oblastmi razkrili izjemno nevarno islamistično spečo celico, ki je načrtovala napad na letošnjem dunajskem maratonu. Po navedbah časnika je v tej skupini menda delovalo pet Iračanov, od tega štirje v drugih državah, na čelu je bil domnevno mož, ki je imel v Avstriji urejen status zaščite. Iračan je prišel v Avstrijo med begunsko krizo leta 2015.

Načrte naj bi medsebojno usklajevali prek kodiranih sporočil, med drugim s pomočjo funkcij klepeta, ki jih omogočajo posamezne videoigre oziroma igralne konzole, vseh pet pa naj bi bilo pred prihodom v Evropo visoko v hierarhiji Islamske države, še poroča isti vir. Po zgledu »bostonskega bombaša« je ta celica nameravala postaviti bombo 24. aprila na cilj maratona v središču avstrijske metropole.

Avstrijske oblasti so okrepile pozornost po dogodkih novembra 2020, ko je Avstrijec albanskega rodu izvedel teroristični napad na Dunaju, pri čemer so bili ubiti štirje ljudje, več kot 20 pa je bilo ranjenih.