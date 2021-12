Barcelona pospravila osem žog v mrežo Dobovca

V okviru skupine C je uvodoma izgubil proti branilcu naslova Barceloni z 2:8 (1:4). Izbrance Kujtima Morine na Češkem čakata še obračuna s Plznom v četrtek ob 20.30 in Halle-Gooikom v soboto ob 15.00. Slovenski predstavnik je tekmo proti Barceloni začel dobro, saj je v osmi minuti povedel z golom Klemna Duščaka. Zatem pa so Katalonci hitro pripravili preobrat, ko je v 13. in 15. minuti zadel Ferrao, v 19. pa še Pito in Adolfo.

V drugem polčasu so spet prvi zadeli slovenski prvaki, med strelce se je v 26. minuti vpisal Niko Cesarec, že minuto zatem pa je prednost Barcelone povišal Sergio Lozano. Ferraro in Esquerdinha v 39. ter Andre Coelho v 40. minuti so le še potrdili zmago favorizirane katalonske zasedbe.

Prvič na zaključnem turnirju v Zadru

Dobovec sicer igra peto evropsko sezono. Še petič pa je prišel med 16 najboljših v Evropi. Dobovec je prvič v elitnem klubskem tekmovanju igral v sezoni 2015/16, nato še v sezonah 2018/19 in 2019/20. Prejšnja sezona 2020/21 je zaradi pandemije covida-19 potekala v spremenjeni obliki, Dobovec pa je kot prvi slovenski futsalski klub sploh tekmoval na zaključnem turnirju (takrat osmerice), ki je bil v Zadru. Tudi takrat je Dobovec ustavila Barça, in sicer z 2:0 (Ferrao, Aicardo).

V elitnem delu tokrat nastopa 16 ekip v štirih skupinah. V skupini A so kazahstanski Kairat Almaty, francoski Asnieres Villeneuve 92, beloruski Viten Orša in ruski Tjumen, v skupini B portugalski Sporting, ruska Sinara Jekaterinburg, hrvaški Olmissum in nizozemski Hovocubo, v skupini D pa portugalska Benfica, španski Levante, madžarski Haladas in ukrajinski Uragan Ivano-Frankivsk.

Zmagovalci vseh štirih skupin bodo igrali na zaključnem turnirju, ki bo med 28. aprilom in 1. majem prihodnje leto. Prireditelj finalnega turnirja četverice še ni znan.