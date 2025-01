Berlinčani v Tivoliju premočni za naše prvake

Odbojkarji ACH Volleyja tudi po petem kolu skupinskega dela lige prvakov ostajajo brez zmage. V Tivoliju so še drugič v sezoni izgubili proti nemškemu prvaku Recycling Berlinu, za razliko od tekme v Berlinu, kjer so začeli tekmovanje v skupini A in osvojili niz, tokrat z 0:3 (-24, -18, -18). Na tribunah se je zbralo 2200 gledalcev, pri domačem moštvu so bili najučinkovitejši Amir Golzadeh (18 točk), Luka Marovt (7) in Janž Kržič (6).

Slovenski prvaki so bili v Nemčiji gostiteljem povsem enakovreden tekmec, v hramu slovenskega športa pa nekoliko manj. Stik s tekmecem so držali le v prvem nizu, ki so ga izgubili po napeti končnici. V nadaljevanju pa so bili tekmeci boljši, dvoma o zmagovalcu niti v enem trenutku ni bilo.

Recycling Berlin si je že pred tekmo zagotovil drugo mesto v skupini, tako da mu tekma ni veliko pomenila. A so jo Nemci vseeno vzeli resno, trener Joel Banks ni nič taktiziral in je na igrišče poslal močnejšo postavo. Ta, z njo je odigral do konca tekme, je dolgo časa imela pobudo, Ljubljančanom dopustila le vodstvo s 5:4, a v zaključku uvodnega niza je vendarle imela težave.

Domači so bili nato nekaj časa blizu Nemcem tudi v prvi polovici drugega niza, nato pa niso več našli protiorožja za zanesljivo igro Berlinčanov. Nezaustavljiv je bil pri gostih predvsem ameriški korektor Jake Hanes, dosegel je 18 točk, isto število točk je pri domačih dosegel Iranec Golzadeh, a je imel slabši odstotek uspešnosti napad.

Ljubljančani so že pred tem krogom izgubili možnosti za uvrstitev v izločilne boje, še naprej pa imajo možnost, da sezono nadaljujejo v pokalu Cev. Za to bodo morali v zadnjem krogu v gosteh premagati belgijski Greenyard Maaseik, proti kateremu so v Ljubljani za poraz 2:3 osvojili edino točko.